Plus d'infos sur le spectacle Cuisine Et Dépendances à Paris

Une pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre BacriMise en scène Agnès JaouiAvec Grégory Gadebois, Léa Drucker, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac,Nina Meurisse Cette comédie mythique créée au début des années 90 puis adaptée au cinéma sera jouée en alternance avec « Un air de famille » une semaine sur deux au Théâtre de la Porte Saint-Martin.La pièce. Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans : un écrivain et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine Marylin. Les personnages de Cuisine et dépendances se dévoilent petit à petit dans la cuisine où apparaissent leurs névroses respectives... Une comédie jubilatoire pour ces cinq personnages hauts en couleurs.