Plus d'infos sur le Colors: Spectacle D"improvisation à Paris

Durée : 1h30 Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle 350 invités & 75 000 spectateurs en 9 ans. Le show d'impro drôle et scintillant qui pulvérise le blues du dimanche soir à Paris. Un spectacle interactif à la mise en scène originale : le public propose les thèmes et choisit ses couleurs, l'équipe invente des histoires et crée le spectacle en temps réel sans filet, avec comme mots d'ordre générosité, plaisir du verbe, de l'émotion et du geste. Miss Pink, Peach, Sapphire, Ruby, Emerald, Grey, Bordeaux, Onyx & Mister Yellow, Purple, Orange, Blue, Green, Gold, Turkoïse, Chocolate, Brick & Chrome déclinent avec audace des univers entre comédie pure et drame, poésie et absurde, en passant par la quotidienneté, l'histoire, l'aventure ou les genres littéraire et fantastique. De surprises en coups de théâtre, le spectateur est entraîné par l'énergie des comédiens, se laissant prendre au fil de rebondissements drôles ou spectaculaires. Pour un plaisir renouvelé chaque semaine, un guest comédien devient Mister ou Miss White apportant sa fraîcheur de grain de sable dans la machine bien huilée. Dans ce tourbillon de couleurs, qui choisirez-vous pour entrer dans la danse ? Saison 2015-2016 : découvrez COLORS en formule sur-vitaminée avec des couleurs inédites à découvrir, des invités mystère et des comédiens et musiciens surprise pour faire de chaque soirée une fête.