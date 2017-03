Plus d'infos sur le spectacle Bernard Mabille De La Tête Aux Pieds à Paris

Présidentielle 2017

L'humoriste et ancien journaliste Bernard Mabille revient dans « De la tête aux pieds ». Un spectacle qui navigue entre one-man-show et stand-up, sur le quotidien et l'actualité où, comme à son habitude, il n'épargne personne : politique, people, etc. Tout le monde en prend pour son grade, rien ne lui échappe.

Mise en lumière : Emmanuel Cordier - Musique : Florent Mabille