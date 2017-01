Plus d'infos sur le spectacle Barber Shop Quartet à Paris

Le spectacle Barber Shop Quartet a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

De et avec Marie-Cécile Héraud, France Turjman, Bruno Buijtenhuijs, et Xavier Vilsek. Un spectacle du Barber Shop Quartet, c'est l'inattendu, du burlesque, une finesse de l'écriture, des voix a capella magnifiques, du mime, des bruitages époustouflants, un délire vocal humoristique génial... à découvrir d'urgence. Les médias sous le charme :« Ce Barbershop n'est pas barbant du tout » LE CANARD ENCHAINE « Show hilarant, mélangeant qualité vocale indéniable, précision rythmique incroyable, humour inclassable sans oublier l'excellent des bruitages...Un spectacle à ne pas manquer. » SUD- OUEST « Des chansons a capella, des sons vocaux les plus variés, des textes ciselés ; 4 artistes inclassables, un plaisir des oreilles et des zygomatiques pour un spectacle jubilatoire. » LE DAUPHINE LIBERE