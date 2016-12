Plus d'infos sur le spectacle Les Vacances De Capucine à Paris

LES VACANCES DE CAPUCINE :Spectacle musical, à partir de 1 an Par mesure de sécurité l'accès est refusé aux enfants de moins de 1 an »L'accès de l'établissement est interdit aux enfants de moins de 1 an (article n°198 de l'Ordonnance de la Préfecture de Police de Paris du 1er janvier 1927). Aucun remboursement ne sera possible. Texte et mise en scène : Alexandre VAZ Avec "Stéphanie Pierron, en alternance avec Aude Lanciaux" Arrangements musicaux : Lionel VICTOIRE Capucine est en vacances au bord de la mer et elle rêve de manger une glace à l'heure du goûter !Mais on ne peut pas manger des glaces tous les jours !Capucine s'endort et rêve qu'elle part à la recherche de sa glace...Après le succès des 2 premiers opus, Capucine revient dans une nouvelle aventure avec une vingtaine de comptines traditionnelles !.Dans le cadre du plan Vigipirate attentat, les valises, sacs de voyage, gros sacs à dos, colis etc. ne sont plus acceptés, y compris dans le vestiaire. Le personnel d'accueil procèdera également à une fouille systématique avant l'entrée dans la salle. Toute personne refusant ce contrôle se verra interdire l'accès au spectacle.