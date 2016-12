Plus d'infos sur le spectacle La Folle Histoire à Paris

Avec : Emilie Jonas, Anjaya, Yann Moczadlo , Stan Believe, Nicolas Giraud, Jérôme Lifszyc .Chansons : Pascal Joseph et Nicolas Giraud Direction musicale : Nicolas Giraud Mise en scène : Léon Une comédie musicale familiale drôle et décalée...Voici l'histoire du Chaperon Rouge comme vous ne l'avez jamais vue.Dans cette version librement modernisée du conte populaire « Le Petit Chaperon Rouge » d'après Charles Perrault, de tendres et excentriques personnages pimentent ces folles aventures chantées et dansées au coeur de la forêt. Une Fillette à la personnalité bien trempée. Une Mère un peu loufoque. Une Mère-grand plutôt cocasse ayant toujours rêvé d'être artiste. Un Loup dandy fourbe et affamé. Un Bûcheron canadien plus trouillard qu'un lapin. Une affreuse Sorcière préférant finalement changer de conte. D'irrésistibles petits Rats, rappeurs. Et même des arbres dansant le flamenco ! Sur des airs endiablés aux accents disco, blues, folk, zouk, rapp, country... mais aussi sur des musiques du monde (Inde, Russie, Amérique, Afrique...), cette troupe sur-vitaminée joue, chante et danse avec un enthousiasme communicatif une histoire du Petit Chaperon Rouge inédite, rocambolesque et haletante. De magnifiques décors et costumes, et une mise en scène enlevée rythment cette comédie musicale délirante, destinée à toute la famille !À partir de 6 ans • Durée : 1H10 sans entracte TF1 « Le JT de 13h » : « 6 artistes talentueux pour une comédie musicale très drôle ! ». FRANCE 2 « Télématin » : « L'un des meilleurs spectacles familiaux du moment ! ». FRANCE 3 « Le JT/ Le 19-20 » : « Une vraie réussite ! ». 6TER : « D'incroyables aventures ! ». M6 MOBILE : « Survitaminé ! ». ELLE : « Un vrai régal ! ». TELERAMA : « Foldingue... une comédie musicale réussie ! ». FIGAROSCOPE : « Humour et musique endiablées ! ». LE PARISIEN : « Pétillant et survitaminé ! ». LA CROIX : « Décoiffant, drôle et moderne ! ». LE JDD-VERSION FEMINA : « Les enfants adorent ! » . MARIE CLAIRE : « Follement loufoque et rigolo! ». MARIE FRANCE : « Notre coup de coeur ! ». PARISCOPE : « Energie et bonne humeur ! ». DIRECT MATIN : « Drôle et haletant ! ». TELE 7 JOURS : « Une version très décalée du célèbre conte ! ». AUJOURD'HUI EN FRANCE : « Ça swingue ! ». FRANCE BLEU : « Déjanté ! ». FIP : « Des artistes de talent ! ». CHANTE FRANCE : « Délirant ! »