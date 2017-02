Plus d'infos sur le spectacle Abra'cabaret à Paris

Spectacle à partir de 8 ans.

Un véritable one man show de magie, drôle, interactif et participatif à quelques centimètres de vos yeux... plus près c'est pas possible !

Pour sa nouvelle création, Frank revisite à sa manière les grands classiques du close-up (magie rapprochée).

Dans une ambiance intimiste, Frank vous fait participer à un show délirant mêlant habillement humour, magie et manipulation.

A 10 mille lieux des supers productions "à l'américaine", ce spectacle simple et convivial ravira un public familial.

A Savoir :

Un adulte majeur devra obligatoirement accompagné le(s) enfant(s)

Site web : http://www.theatrelacible.fr

Infos réservation :

réservation sur internet