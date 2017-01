Plus d'infos sur le spectacle Le Mexique Des Renaissances à Paris

Visite-atelier enfant 8 à 11 ans dans l'exposition Le Mexique des Renaissances - Faire le murAprès une visite de l'exposition, les participants suivent les traces de Diego Rivera. Ils sont invités, dans l'atelier, à expérimenter le muralisme : pour imaginer une oeuvre collective, représentative de la création mexicaine au XXe siècle.Durée : 2hSeuls les enfants participent à la visite.Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte jusqu'à leur prise en charge devant l'accueil "groupes" 1/4 d'heure avant la visite.Entrée par l'accès coupe-fileLe Mexique des Renaissances Du 05 octobre 2016 au 23 janvier 2017 Entrée côté ClemenceauDepuis son indépendance conquise face à la monarchie espagnole en 1821, le Mexique n'a cessé d'affirmer sa volonté de changement et son esprit de modernité. C'est en s'appuyant sur la peinture, la sculpture, l'architecture, l'urbanisme, la musique, la littérature, le cinéma et les arts appliqués que le pays forge son identité. Souhaitée par les plus hautes autorités françaises et mexicaines, l'exposition est la plus grande manifestation consacrée à l'art mexicain depuis 1953. Offrant un panorama d'artistes célèbres tels que Diego Rivera, Frida Kahlo ou Rufino Tamayo, le parcours dresse un constat de la bouillonnante créativité artistique du pays tout au long du XXe siècle.En application du Plan Vigipirate niveau « alerte attentat », l'accès au Grand Palais est interdit à toutes les valises, tous les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3. Le service de Sûreté du Grand Palais peut être amené à prendre, sans information préalable, toute disposition qu'il jugera utile.