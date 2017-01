Plus d'infos sur le spectacle Le Cirque Bouffon à Paris

Le Cirque Bouffon Clowns, acrobates, jongleurs et musiciens de la troupe fondée par un ancien du Cirque du Soleil ravissent les enfants... et leurs parentsRepousser les limites du possible : avec le Cirque Bouffon, l'imagination est au pouvoir. Créé par un ancien du cirque du Soleil, le spectacle allemand mêle dans la lignée de son cousin québécois clowns, acrobates, musiciens et jongleurs, en une débauche de couleurs, de sons, de mouvements d'une folie communicative. Sur les structures les plus singulières, dans un rythme endiablé, les artistes venus du monde entier, des maîtres dans chacune de leur discipline, transforment le cirque en tableaux de la démesure. Les spectateurs, allant de surprise en surprise, n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. Un cirque ancré dans le XXIe siècle, à mi-chemin entre les arts forains, le happening, la performance poétique, toujours surprenant, toujours inventif.