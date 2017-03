Plus d'infos sur le spectacle 20 000 Lieues Sous Les Mers à Paris

D'après Jules VerneLes Percussions Claviers de LyonEnsemble instrumental Emmanuelle Prager adaptation, mise en scèneGérard Lecointedirection musicale, transcriptionEtienne GuiolIllustrationsGuillaume PonroyscénographieStéphane FraissineslumièresEn 1866, le savant français Pierre Arronax, suivi de son assistant Conseil, fait partie d'une expédition américaine destinée à détruire un monstre marin qui hante les océans. Au terme d'un violent combat les protagonistes sont faits prisonniers par le capitaine Nemo, héros charismatique, puissant et mystérieux. Embarqués malgré eux dans un tour du monde des profondeurs maritimes, nos personnages vont vivre des aventures insensées, entre terreur et émerveillement.Une version fidèle au roman de Jules Verne et une traversée de l'oeuvre qui s'attache à son caractère haletant et poétique. Sur scène, le récit s'actualise dans une forme illustrée spectaculaire. Les Percussions Claviers de Lyon font battre le coeur du célèbre Nautilus.Production Percussions Claviers de LyonCoproduction Théâtre de la Renaissance - Oullins Lyon MétropleÀ partir de 9 ansDurée : 1h10