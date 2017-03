Plus d'infos sur le spectacle Peau D'Âne à Paris

Un conte musical pour devenir grand

Il était une fois une princesse au drôle de nom qui pour échapper à la folie de son père, quitte son palais, revêtue d'une peau d'âne. Le spectacle raconte l'histoire d'une jeune fille qui doit grandir plus vite que prévu.

C'est pas facile de devenir grande, quand on y est obligée. Pourtant, Peau d'âne rencontrera son destin : le Prince charmant ! Happy end !

La musique et les chants l'accompagneront dans sa course effrénée vers la liberté et l'amour.

A partir de 7 ans

Auteur : Charles Perrault, adaptation de Florence Le Corre

Artistes : Avec Ariane Brousse, Oscar Clark, Xavier Guerlin, Edouard Michelon, Valérie Thoumire Musicien live Oscar Clark

Metteur en scène : Pénélope Lucbert

Le prix des places est : 12.00 ?

Date : mercredi 1 février 2017 au dimanche 26 mars 2017

