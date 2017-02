Plus d'infos sur le spectacle Balade Costumee Pour Les Enfants : Une Balade Au Temps Des Troubadours Avec My Urban Experience à Paris

Le Moyen Age dans Paris : petits et grands découvrez cette époque mythique ! Retournez au temps des chevaliers et châteaux forts lors de ce parcours spécialement conçu pour les petits et grands.

Ici pas de gueux ni de manants mais nous n'aurons que des hardis chevaliers et nobles comtesses dans nos rangs. Suivez Acelin le sagace fidèle roturier au service des rois de France qui vous fera arpenter le coeur historique de la capitale du Royaume. Cette visite familiale vous permettra de réviser l'histoire de France et de Paris de manière ludique et agréable autour de ses principaux monuments et édifices ayant marqués l'époque médiévale. Après cette balade, Notre Dame de Paris n'aura plus de secrets pour vous, découvrez aussi la Sainte Chapelle. Cette balade vous emmènera le long de la Seine, entre les deux îles phares de Paris d'un côté l'île de la Cité de l'autre côté retrouvez l'île Saint Louis.

Des costumes complets de chevaliers ou de comtesses seront distribués aux plus jeunes afin de revivre ces temps immémoriaux.

Montjoie Saint Denis !

Les points forts :

- Un parcours idéal pour faire découvrir Paris aux plus jeunes.

- Des explications appropriées par notre guide spécialiste du Moyen Age.

- Des costumes complets de chevaliers ou comtesses distribués aux plus téméraires.