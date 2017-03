Plus d'infos sur le spectacle The Ventriloque Magic Show à Paris

Venez découvrir l'univers magique de Claude le ventriloque !

Grâce à la baguette magique lumineuse qui sera remise à chaque enfant, pénétrez dans la pièce secrète de Claude.

Vous y découvrirez un monde étonnant où les objets et les enfants s'envolent, où les colombes sortent des films et apparaissent inopinément. Vous croiserez des personnages étranges comme une Autruche qui se prend pour une star de music-hall, un Magichien un peu cabot qui ne veut pas être hypnotisé et un foulard qui se prend pour un serpent.

Bref...Tout un monde magique plein de surprises !

Les enfants vont monter sur scène pour devenir des magiciens !

Distribution : Claude Monlouis

Mise en scène : Claude Monlouis

Durée : 50 minutes

Réservez vos places de theatre pour : THE VENTRILOQUE MAGIC SHOW - COMEDIE SAINT-MICHEL

Le prix des places est : 11.00 ?

Date : dimanche 4 octobre 2015 au samedi 24 juin 2017

