Plus d'infos sur le spectacle Quand Dracula Etait Petit... à Paris

Petit Dracula a une peur bleue de tout, heureusement il apprendra à surmonter ses frayeurs grâce à l'aide de ses bons amis.

C'est l'histoire du vampire Dracula quand il n'était encore qu'un enfant.

Au lieu d'effrayer les autres, le petit Dracula a peur de tout ! Il voudrait changer et faire ainsi plaisir à sa famille. Sa cousine la fantomine Valentine, et la sorcière Ortie, ont décidé de l'aider et de lui apprendre à surmonter ses frayeurs.

Y réussiront-elles ?