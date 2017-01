Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Prince à Paris

La fameuse histoire du Petit Prince, tout en rire et en émotion, pour un voyage magique. Un message poétique et positif. « L'essentiel est invisible pour les yeux » C'est le voyage d'un aviateur aux confins du désert. C'est la naissance d'une amitié et la découverte d'un amour. C'est l'histoire merveilleuse du Petit Prince. L'aviateur nous raconte de quelle façon sa vie a changé lors d'une panne dans le désert où il fit la rencontre du Petit Prince. En faisant appel à ses souvenirs et à notre imagination il nous fait vivre un fabuleux voyage. Le Petit Prince est un garçon qui ne répond pas aux questions qu'on lui pose mais ne renonce jamais à une question une fois qu'il l'a posée. Il habite sur une planète à peine plus grande que lui et possède une rose, née un matin en même temps que le soleil, dont il est amoureux. Un jour, il décide de partir visiter les planètes voisines. De rencontre en rencontre et de planète en planète, il arrive sur Terre et découvre l'amitié avec le renard. Il apprend avec lui que l'essentiel est invisible pour les yeux et réalise à quel point sa rose lui manque. Il est temps pour lui de retourner auprès d'elle et d'en prendre soin. Sur le chemin du retour, en plein désert, à mille milles de toute terre habitée, il rencontre un aviateur...