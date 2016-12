Plus d'infos sur le spectacle La Reine Des Chansons, La Comedie Musicale Pour Enfants à Paris

Au Royaume des Chansons, ou la musique et la danse règnent, les habitants, aussi drôles que folkloriques, passent leurs journées à chanter, danser, voler. Le tout pour la plus grande joie des enfants

Quand soudain, La Reine des Chansons tombe malade. La rumeur court que cette catastrophe vient du fait que les enfants n'ont plus goût à la chanson et à la fête.Pour guérir, elle envoie ses 2 meilleurs aventuriers sur Terre afin qu'ils puissent, avec tous les enfants, chanter et redonner à la reine et au Royaume des Chansons leur grandeur de toujours !