Plus d'infos sur le Tourbillon, Le Spectacle Dont Tu Es Le Heros ! à Paris

Tourbillon est un spectacle familial interactif à partir de 4 ans, joué par une équipe de comédiens, improvisateurs, clowns et chanteurs de la nouvelle génération. Quels que soient soit ton âge et tes idées les plus délirantes, ce sera à toi de tout décider ! Amène tes envies et l'objet de ton choix pour créer sous tes yeux une aventure unique. Il était une fois une Lady, son preux chevalier et leur stagiaire partis délivrer la princesse prisonnière du donjon d'un château magique... ou enfermée dans une grotte derrière une cascade ? Non, plutôt capturée dans un jeu vidéo. Ils chevauchèrent fièrement... Euh non glissèrent sur un toboggan géant ou plutôt traversèrent le miroir ? En fait ils prirent un pédalo pour traverser un désert enneigé recouvert de cheddar fondu.

Mais si au bout du chemin la princesse n'était pas celle qu'on croit ? Et les méchants pas si méchants...

Attention risque d'addiction pour les adultes.

Le Saviez-vous?

- Kevin Métayer est aussi bruiteur et cascadeur, c'est l'animateur de l'émission Zac & Zig sur la chaîne Piwi +.

- Flavie Le Boucher a joué dans La Belle & la Bête et Colors.

- Thomas Ronzeau a joué dans Spamalot, La Légende du Roi Arthur et Les 39 Marches.

- Esteban Perroy dirige l'école française d'impro et a créé Colors qui joue depuis 9 ans à Paris.

