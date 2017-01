Plus d'infos sur le spectacle Le Samedi Soir Au Double Fond à Paris

Le café-théâtre de la magie.

3 spectacles en alternance (jusqu'au 29 avril 2017) : ENTRE VOUS ET MOI :Auteur et mise en scène : Alexandra & Dominique DUVIVIER« Sans exagération, époustouflant ! » Le ParisienArtiste accomplie, Alexandra Duvivier vous subjuguera dans ce spectacle qui fait partie des plus gros succès du Double Fond. Une technique magique parfaite, un humour irrésistible, un sens de la communication avec le public extraordinaire ... Bref, un talent phénoménal qu'il faut découvrir : vous tomberez sous le charme de cette magicienne hors norme ...« Deux mains, un visage, un simple mouvement, un regard doux, un sourire et la magie commence. ( ...) Son univers vaut la visite : si dynamique, si rythmé et si diversifié qu'il enchante tous ceux et celles qui ont le privilège de s'y retrouver. » Le Marquis de Saint LoupouTEMPETE SOUS LES NEURONES Philippe de Perthuis « Laissez-vous envoûter, mener par le bout du nez, époustoufler, estomaquer, bluffer... Laissez-vous emporter par le talent et l'humour de Philippe de Perthuis ». Le Parisien Un spectacle de mentalisme résolument décalé : des personnages ahurissants et des aventures fabuleuses, c'est la folie magique de Philippe de Perthuis ! Lorsque l'esprit se mêle de magie, quelles sont les limites ? Une autre dimension de l'étrange : prédictions, coïncidences et surtout beaucoup d'humour dans ce spectacle aussi déroutant qu'hilarant ! Un moment privilégié, un remède radical contre la morosité... ou SEULE Alexandra Duvivier« Tandis que les mains longues et papillonnantes manipulent les objets, ce qui mène la danse et captive c'est le bagou enjoué de la magicienne ». Le Monde Attention, pour une fois le magicien est une femme ! Et pas n'importe laquelle : venez apprécier le génie de cette magicienne qui transforme en or tout ce qu'elle touche. Humour, mystère et poésie... Un spectacle magique et enthousiaste qui vous étonnera et vous charmera ! Durée du spectacle : 1 heure 10 Attention la programmation est susceptible d'être modifiée sans préavisinformation et dates auprès du Double Fond: 01 42 71 40 20