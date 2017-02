Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Poilu Illustre à Paris

spectacle enfant à partir de 6 ANS

Paul et Ferdinand, deux anciens poilus et irrésistibles clowns, reviennent de l'au-delà ayant pour mission de raconter la Grande Guerre aux enfants... Paul et Ferdinand, autrefois acteurs de cabaret et irrésistibles clowns, reviennent de l'au-delà ayant pour mission de raconter la Grande Guerre aux enfants... Avec humour, ils nous racontent l'atrocité des combats et l'humanité du quotidien dans les tranchées. Auteur : Alexandre LetondeurMise en scène : Ned GrujicDistribution : Alexandre Letondeur Romain Puyuelo Durée : 60 mn