Plus d'infos sur le spectacle Le Pays Toutencarton à Paris

Viens rêver avec Margot dans sa nouvelle chambre. Elle a emménagé et les cartons attendent d'être rangées, soudain un carton se met à lui parler...La petite Margot vient de déménager. Pour sa première nuit, au milieu des cartons, elle ne tient pas tranquille au moment d'aller dormir. Grâce à son doudou "magique" et à son imagination, elle commence un voyage au pays des rêves.Guidée par son ami Cartoon et au rythme des notes des grands morceaux classiques, les boîtes d'emballages se transforment, berçant l'espiègle Margot au gré des fantaisies de l'enfance. Voyage au coeur d'un songe magique à travers une ville, une forêt. Embarque à bord d'un "caravion" direction les étoiles et pars à la recherche des plus belles îles au trésor.A partir de 18 moisAuteur : Marie TeissierMise en scène :Marie TeissierDistribution : Marie Teissier, Garance Legrou, Marie Aude Thiel et Mitsou Doudeau (en alternance) Durée (mn) : 40 min