Plus d'infos sur le spectacle La Folle Histoire Du Chaperon Rouge à Paris

spectacle enfant de 3 à 10 ans

Venez découvrir cette version complètement déjantée du célèbre conte qui ravira aussi bien les petits que les grands !Et si le Loup était un peu différent de celui qu'on imagine toujours... Et si le Chaperon rouge était plus courageuse qu'on ne le raconte...Voici l'histoire plus vraie que vraie du Petit Chaperon rouge vue et racontée par Janette la lapine, aussi rigolote que gourmande de carottes.Il était une fois un loup chanteur de variétés des plus peureux, habitant une forêt où l'on pouvait croiser un des trois petits cochons, le renard sans le corbeau et bien d'autres encore.Il était une fois aussi, un petit chaperon rouge adepte de karaté (et de sieste) qui ne croyait pas au grand méchant loup. Auteur : Macha OrlovaMise en scène : Macha Orlova assistée de Marion Christmann et Solène CornuDistribution (en alternance) : Jennifer Cali, Marion Christmann, Solène Cornu, Damien Dos Santos, Carl Laforêt, Eve Reinquin, Durée : 50 min