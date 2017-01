Plus d'infos sur le spectacle La Belle Et La Bete à Paris

Un conte sur la peur, le désir et l'amour!

Fille cadette d'un marchand ruiné, la Belle est livrée à une bête affreuse, terrée dans son château au fond de la forêt. Les jours passentet la captive se sent de mieux en mieux chez cette créature si laide et si triste, mais tellement attentive et généreuse....

Auteur : D'après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Adaptée par: Marie-José Tyan

Metteur en scène: Michel Laliberté

Distribution : Agathe Quelquejay, Eve Nottet, Charlotte Boimare, Franck Partaud, Sacha Petronijevic et Michel Laliberté