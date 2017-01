Plus d'infos sur le spectacle Comedie Magique à Paris

GAETAN BLOOM SE DONNE EN SPECTACLE :Par Gaëtan BloomAuteur et mise en scène : Gaëtan Bloom« Un diable diablement inventif qui a su et sait faire évoluer cet art de l'enchanteur. Et par dessus le marché, chacun des miracles qu'il accomplit se colore de son humeur délicieusement magique. » Pierre EtaixAprès le Crazy Horse (plus de 4000 représentations), Hollywood, Las Vegas, Tokyo, Monte Carlo, Sydney, Berlin... Gaëtan Bloom vient au Double Fond, rien que pour vous ! Il est l'un des magiciens les plus connus et les plus récompensés dans le monde (il a reçu notamment un Award spécial Créativité pour sa carrière aux Championnats du Monde) et vous allez comprendre pourquoi : sa magie est unique, pleine de subtilité, tellement inventive et surtout tellement drôle ! A pleurer de rire ... on vous aura prévenu !Gaëtan Bloom, un magicien furieusement drôle !