Caramba Spectacles (2-1068201, 3-1068202) en accord avec FGL Productions présente ce spectacle.

MAZOWSZE ou LE SPECTACLE AUX 1000 COSTUMES... Depuis 65 ans, le Ballet National de Pologne se produit sur tous les continents... Parcourant près de deux millions de kilomètres par mer, air ou terre pour visiter plus de cinquante pays et triompher sur la planète en près de 7000 représentations ! Crée dès 1948, le prestigieux ensemble MAZOWSZE (prononcez masovché) est devenu au fil des années un véritable phénomène scénique de chant et de danse. Traversant les modes et les tendances, perpétuant magnifiquement les rêves de ses créateurs. Ses artistes, diplômés des plus grandes écoles de ballet et de musique de leur pays, présentent un spectacle unique composé d'un ballet, d'un choeur d'homme et de femmes, soit près de 80 personnes virevoltants sur scène. Intégrant plus de 1000 costumes brodés à la main par les meilleurs maîtres artisans du monde. 1000 costumes d'une valeur inestimable, souvent ornés de perles, corail, dont certains ont près de cent ans d'âge ! MAZOWSZE revient en France en 2017 avec un nouveau spectacle, et une date exceptionnelle à Paris, au Grand Rex le 27 mars 2017 ! Personnes à mobilité réduite : 01 42 18 22 01