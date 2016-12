Plus d'infos sur le spectacle La Revanche Du Capitaine Crochet à Paris

Attention Crochet revient ! Notre crocodile Tic Tac n'a pas supporté l'indigeste repas. Le fameux capitaine au crochet est de retour avec la ferme intention de se venger de Peter Pan. Wendy est devenue maman et sa charmante fille Jane rêve d'aventures lointaines. Ensemble, avec la merveilleuse Fée clochette et sa poussière d'étoiles, parviendront-ils à se défaire une nouvelle fois du terrible pirate ?Amour, chansons, magie, cascades, combats et effets spéciaux sont au menu de ce grand spectacle.Vous avez aimé Peter Pan, vous adorerez le retour de CrochetMais attention un crocodile peut en cacher un autre... CROCHET: ALAIN WILMETPETER PAN: DORYAN BENWENDY: MATHILDE LIBBRECHTJANE: JULIE COSTANZACLOCHETTE: CECILE NODIEMOUCHE: CHRISTIAN ABARTRAZIBUS: JULIEN ROUQUETTETAKUNOEIL: VINCENT CORDIERMETTEUR EN SCENE: Ned GRUJICAUTEURS: Ely GRIMALDI et IGOR DE CHAILLÉMUSIQUES: Raphael SANCHEZ CHOREGRAPHE: Julia LEDLDurée du spectacle 85 mn