Plus d'infos sur le spectacle Toutouig La La à Paris

Toutouig La La est le nom d'une berceuse bretonne. Le spectacle lui, est un moment de détente, une sieste musicale à destination des bébés et des personnes qui les accompagnent. Dotés d'une jolie série de jouets musicaux variés, les musiciens bercent petits et grands dans un espace confortable avec de subtiles projections de lumières. On peut bouger, rêver, somnoler dans un moment de plaisir partagé.

Lieu : Salle de conférence - Philharmonie

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16707

Infos réservation :

Billetterie de la Philharmonie de Paris Tél. +33144844484 - Email. contact@cite-musique.fr