Plus d'infos sur le spectacle Que ça y vive autrement à Paris

Que ça y vive autrement avec le Studio-Théâtre de Vitry Ce projet construit autour de deux écritures, - celle de Jean Rolin avec Zones, et celle de Noëlle Renaude avec La Bonne Distance -, se déploie dans un dispositif au carrefour de l'exposition, de la représentation et de la vidéo. pour Zones (extraits) de Jean Rolin :acteur : Benjamin Candotti-Bessondirection : Grégoire Streckerpour La Bonne Distance, de Noëlle Renaude, publié dans 25 Petites pièces d'auteur, éditions Théâtrales 2007 :acteur : Grégoire Streckerdirection : Noëlle Renaudeconception et réalisation : Noëlle Renaude et Grégoire Streckervidéo : Thomas Prullièrechef opératrice : Julia Mingomontage : Marie Vermillarddramaturgie : Julie Sermonconception du dispositif scénique : Nicolas Ameil