Plus d'infos sur le spectacle La Louche En Or à Paris

Il y a très, très, très longtemps, une toute petite fille, haute comme trois mangues, qui s'appelait Mayiba vivait dans un village avec sa grand-mère. Une terrible canicule s'abattit sur le village et malheureusement la grand-mère de Mayiba tomba gravement malade. Une seule chose pouvait la soigner : quelques gouttes d'eau, juste quelques gouttes d'eau... et au village, il n'y en avait plus une seule, uniquement les larmes sur les visages des malades... C'est alors que Mayiba rencontra un villageois qui essayait en chantant et en dansant de faire tomber la pluie, en vain ! Il lui parla de la seule source d'eau du pays : le Munja, un grand fleuve qui tel un serpent, tantôt petit, tantôt grand, se déplace dans la savane. Personne jusqu'à présent au village n'osait aller à sa recherche à cause du Ngila, une bête mystérieuse qui faisait trembler les Hommes. Mais Mayiba veut tout essayer pour sauver sa mamie, alors tant pis si c'est loin et tant pis pour le Ngila ! C'est donc équipée d'une grosse louche en bois, pour transporter l'eau qu'elle espère trouver, que Mayiba commence sa quête en terre inconnue à la recherche du Munja . Une quête qui la mènera à des rencontres incroyables et surprenantes... « La Louche en or » est une invitation au voyage au pays de l'imaginaire africain mêlant conte, théâtre, musique et danse... Auteur et metteur en scène : Véronique Essaka De Kerpel Compositeur : Ludovic Goma interprètes : Véronique Essaka De Kerpel, Ludovic Goma Durée : 45 mn + mini atelier de 15 mn De 3 à 99 ans La presse en parle : « Ce spectacle est tout simplement magnifique ...» Pariscope « La Louche en or est une belle invitation au voyage au pays de l'imaginaire africain...» Lamuse « Une belle histoire dépouillée de tout artifice que l'on a simplement plaisir à écouter... » Télérama « À voir absolument{...}la recette magique pour prendre conscience de à quel point l'eau est précieuse... » Figaroscope « À ne pas rater que l'on soit petit ou grand peu importe le moment est magique ! » Paristribu