Plus d'infos sur le spectacle Noemie et la prisonniere des enfers à Paris

Noémie et la prisonnière des enfersSur les chansons que lui fredonne son ours en peluche, la petite Noémie s'aventure au royaume fabuleux du Tartare pour sauver sa mère des griffes d'Hadès, le roi des Enfers.Noémie, 10 ans, vient de perdre sa maman. Rien n'est plus comme avant. Mais voilà qu'un jour, une femme mystérieuse et loufoque apparait dans sa salle de classe. Elle apprend à la petite fille ébahie que sa mère a besoin d'elle... au royaume des Enfers !Noémie s'aventure aussitôt dans une course folle à travers le Tartare, royaume souterrain et fabuleux, où elle croise une galerie de personnages excentriques et hilarants, tout droit sortis de la mythologie grecque.