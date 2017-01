Plus d'infos sur le spectacle Ninon Au Royaume Du Non à Paris

Un voyage initiatique au royaume du Non... avec du rire, des chansons, des marionnettes... et la peur du dentiste ! Ce n'est pas facile d'être une princesse... Ninon en a assez que l'on décide tout pour elle. Non elle ne veut pas s'habiller, non elle ne veut pas manger, non elle ne veut pas dormir, et surtout elle ne veut pas aller chez le dentiste ! Non, non et non ! Tout le monde l'embête. Ninon décide de partir, là où on la laissera enfin tranquille et où elle pourra faire tout ce qu'elle veut ! Mais est-ce vraiment si facile et si amusant ? Une aventure à la « Alice au pays des merveilles », un voyage initiatique plein de surprises qui la conduira au royaume du Non, peuplé d'étranges personnages qui ne savent dire que « non » et où elle apprendra enfin à dire... « oui » ! Après le succès de « La fée des chaussettes », venez découvrir la nouvelle création d'Emilie Pfeffer où l'on retrouve tout ce qui caractérise son univers : rire, chansons, marionnettes, complicité avec les enfants... et avec les parents ! L'âge du Non... un moment que tous les parents connaissent et que personne ne peut éviter ! A défaut de solution miracle, partageons au moins un bon moment de complicité histoire d'en rire ensemble ! Un spectacle pour toute la famille : les plus petits s'émerveillent des jeux de décors, de marionnettes et de lumières et se trémoussent au rythme des chansons, les plus grands comprennent mieux l'histoire et rient à l'humour de situations qu'ils connaissent bien, et les parents s'amusent à la fois des réactions de leurs enfants et des clins d'oeil qui leur sont adressés. Genre : comédie Type de public : enfants, de 2 à 8 ans Artiste(s) : Emilie Pfeffer Metteur en scène : Coralie Lascoux