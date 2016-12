Plus d'infos sur le spectacle Et Tout ça... Pour Des Champignons ! à Paris

Spectacle à partir de 3 ans.

spectacle de magie pour enfants à partir de 3 ans

Owan Nemo va cueillir des champignons dans la forêt enchantée. Mais rien ne se passe comme prévu ! Magie, humour et participation des enfants.

Il paraît que la forêt des Bramentombe est un endroit enchanté... Cela n'empêche pas Owan Némo d'aller y cueillir des champignons ! Arrivé dans la clairière, il découvre une mystérieuse écritoire. Intrigué, Owan Nemo l'ouvre et ce qui devait être une promenade va se transformer en une véritable aventure magique avec des animaux qui parlent et des objets qui n'en font qu'à leur tête. Une comédie où se succèdent magie, ventriloquie et participation des enfants.