Abrac'Alambic Et Le Magicien Voyageur à Paris

Un magicien qui oublie ses formules magiques, Bobby, un chien espiègle et drôle. Un spectacle enchanteur et interactif.

Ça commence bien ! Un magicien étourdi qui arrive presque en retard, et un chien qui parle ! Bref, le Magicien Voyageur est vraiment distrait. Heureusement que les enfants sont là pour l'aider à réussir ses numéros. Sans oublier la participation de Bobby, un chien espiègle et débordant d'humour. Un spectacle rafraîchissant, interactif et une initiation tout en douceur à l'univers de la magie.

Abrac'...alambic est un rendez-vous magique pour les enfants avec différents spectacles de magie programmés toute l'année.

Auteur : Peter Din

Artistes : Peter Din

Date : samedi 3 septembre 2016 au dimanche 19 mars 2017

