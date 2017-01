Plus d'infos sur le spectacle A Tes Souhaits à Paris

Gratuit pour les moins de 2 an(s)

Tous les ans, Nora fait le même voeu en soufflant sur la bougie de son gâteau d'anniversaire : redevenir une enfant. Cette année son souhait va se réaliser. Aujourd'hui c'est le jour de l'anne?e que Nora de?teste le plus : son anniversaire. Pour Re?mi, son amoureux, c'est le jour ide?al pour la demander en mariage. Un vrai cauchemar pour Nora, qui ne veut pas grandir ! Il ne lui reste plus qu'un chemin pour essayer de se sauver. Un ga?teau, une bougie et un voeu : celui de redevenir une enfant... Artistes : Elisa Falconi, Gustavo Araujo, Tchavdar Pentchev en alternance avec Edouard Michelon Metteur en scène : Gustavo Araujo Durée : 55 mns A partir de 5 ans