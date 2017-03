Plus d'infos sur le spectacle Mademoiselle Soleil Et Monsieur Lune à Paris

Monsieur Lune adore danser, mais la nuit il ne voit même pas ses pieds alors il rêve de vivre le jour...

Mademoiselle Soleil aime chanter, mais le jour il y a trop de bruit et elle ne s'entend plus, elle rêve du calme de la nuit...

Lors de leurs brèves rencontres à l'aube et au crépuscule, ils découvrent les différents bonheurs du jour et de la nuit et s'apprécient un peu plus à chaque rendez-vous...

Et toi tu préfères le jour ou la nuit ?

Les plus petits découvriront sur des musiques de Tchaïkovski, Janacack et Rimski-Korsakov :

- Pourquoi il y a le jour et la nuit ?

- Comment les lucioles, les chouettes, les chats et les hérissons se repèrent dans la nuit noire ?

- Quelle est la formule magique pour entrer au pays des rêves ?

Les plus grands (et leurs parents) apprendront :

- Pourquoi on ne voit pas les étoiles le jour ?

- Comment distinguer un avion de la station spatiale internationale ?

- Quel magnifique vaisseau spatial est la terre !

Sophie Hoyer est également l'auteur de Petite goutte d'eau deviendra grande qui a obtenu le P'tit molière du meilleur spectacle jeune public.

Auteur : Sophie Hoyer

Artistes : David Mota, en alternance : Marie Benati, Marie Lussignol

Metteur en scène : Sophie Hoyer

Réservez vos places de theatre pour : MADEMOISELLE SOLEIL ET MONSIEUR LUNE - COMEDIE TOUR EIFFEL

Le prix des places est compris entre : 9.00 et 12.00 ?

Date : samedi 1 octobre 2016 au lundi 17 avril 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour MADEMOISELLE SOLEIL ET MONSIEUR LUNE.