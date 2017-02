Plus d'infos sur le spectacle Les Malheurs De Monsieur Toudoux à Paris

LES MALHEURS DE MONSIEUR TOUDOUXMonsieur Toudoux va être papa !Malheureusement, entre les changements d'humeur incessants de sa femme qui va accoucher, l'arrivée fracassante de ses beaux-parents et les caprices d'une sage femme pas franchement commode, ce qui devait être un moment de joie va tourner à la catastrophe... Entre pot de chambre, crises de hoquets et portes qui claquent, ce pauvre Monsieur Toudoux va se retrouver au milieu d'un tourbillon de rebondissements en cascade. Péripéties saugrenues et situations cocasses, voilà le rythme d'une mise en scène largement inspirée des univers de Tex Avery et du Théâtre de Foire.