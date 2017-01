Plus d'infos sur le spectacle Le Reve De Moustique à Paris

LE REVE DE MOUSTIQUE3 personnages parcourent les routes avec leur numéro de cabaret. Le Chef, persuadé d'être un dieu de la scène, la nébuleuse Gromeuleu, et Moustic, le rêveur.Souffre-douleur de la troupe, Moustic assiste le Chef dans ses délires jonglistiques, sous la menace constante de Gromeuleu. Incapable de gérer cette pression, Moustic met le feu aux poudres et nous emporte dans ses rêveries. Là, humour et poésie nous offrent un monde où tout est beau et léger, comme une bulle de savon. Mais bientôt le « Massues-phone » se met à sonner...