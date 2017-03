Plus d'infos sur le spectacle 1, 2, 3, Il Etait 1 Fois à Paris

Albertine Chteinchtein est une grande spécialiste du chiffre, elle en a partout : plein la tête, plein les pieds et parfois même plein le dos. Contes et comptines pour compter.

Et ils lui parlent ! Oui oui oui ! Vous avez bien entendu, les chiffres lui parlent ! D'ailleurs, ils font complètement tourner Albertine en bourrique : le 4 veut son goûter, le 2 veut une histoire, le 7 veut qu'on se lève, le 3 veut jongler... AAAAAAh mais il ne faudrait pas non plus que les chiffres exagèrent ! Comment va-t-elle s'en sortir ?

Artistes : Odile Roig

Mise en scène : Lidia Greco

A partir de 3 ans

Le prix des places est compris entre : 9.00 et 12.00 ?

Date : mercredi 5 octobre 2016 au samedi 8 avril 2017

