Plus d'infos sur le spectacle Peter Pan à Paris

Le spectacle est interdit pour les enfants de moins de 2 ans. PETER PAN SPECTACLE MUSICAL Du 1er octobre 2016 au 02 janvier 2017 De retour à Bobino, Peter Pan, la comédie musicale culte, la star des spectacles jeune public pour 30 représentations exceptionnelles ! Peter Pan, c'est plus de 300 000 spectateurs, un triomphe international, mais surtout quinze comédiens, chanteurs et danseurs, tous plus époustouflants les uns que les autres, qui naviguent, volent, jouent, chantent et dansent dans des décors sublimes ! Tantôt émouvant, tantôt drôle, mais toujours plein d'énergie, ce spectacle séduit aussi bien les parents que les enfants. " Tourbillonnant de magie, de féerie ! " TF1 " Une très belle version de Peter Pan ! " FRANCE 2 “ Des effets incroyables ! " BFM TV " Un monde extraordinaire ! " GULLI “ Pour les adultes, un bain de jouvence ! " LIBÉRATION “ Ce spectacle est déjà un grand classique ! ” PARENTS MAGAZINE “ Magnifique et émouvant ! " FRANCE INTER “ Illusion parfaite du vol ! ” TELERAMA “ Une troupe époustouflante ! ” LE PARISIEN “ Adaptation réussie ! " FIGAROSCOPE “ Aventures et féerie ! ” LE JOURNAL DU DIMANCHE “ La magie est totale ! ” PARISCOPE “ Un moment de magie ! ” ICI PARIS