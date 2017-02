Plus d'infos sur le spectacle Minute Papillon à Paris

Spectacle à partir de 8 ans.

DATES SPECTACLE

mer 22 et 1er à 15 :00

sam 25 et 4 à 18 :00

dim 26 février et 5 mars 2017 à 16 :00

Une ampoule suspendue, une cabane, deux micros... Il était une fois l'amitié, la cruauté et le goût de la lenteur. Trois contes explorent toute une palette de sentiments dans un ballet philosophique pour voix et deux danseuses. Trois tableaux, trois atmosphères s'esquissent dans une scénographie minimaliste et colorée, sur une partition electro-pop, où l'oscillation du geste se joint au souffle de la parole. Le conte et la danse sont des chemins de traverse vers les grandes questions existentielles qui éclairent l'esprit.

Dix ans après Game over, un spectacle destiné aux adolescents, la compagnie Paul les Oiseaux et sa chorégraphe Valérie Rivière s'adressent à nouveau au jeune public pour répondre à une urgence après l'onde de choc de l'année 2015. Minute Papillon fait le pari de conjuguer la danse, le conte et la philosophie pour préparer, dès l'enfance, à penser la réparation du monde. L'écriture du premier conte a été confiée à Timothée de Fombelle, auteur jeunesse inventif et virevoltant, qui collabore pour la quatrième fois avec la compagnie.

Site web : http://www.theatredunois.org/accueil.php

