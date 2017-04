Plus d'infos sur le spectacle La Voyageuse à Paris

Spectacle à partir de 8 ans.

DATES SPECTACLE

mer 19 et 26 à 15 :00

ven 28 à 19:00

sam 22 et 29 à 18 :00

dim 23 et 30 avril 2017 à 16 :00

La voyageuse, c'est elle. Une femme, comédienne, mère et écrivain. Elle est assise. Une table au centre du plateau, un carnet dont les feuilles s'arrachent : c'est son voilier. Et dans cette traversée en solitaire qu'est l'aventure de son écriture, surgissent des questions : comment vivre l'absence ? Comment recoudre ce que les mots ont déchiré ? La vie nourrit l'écriture de sa matière même : les tournées des spectacles, le hasard des rencontres, les conversations avec l'enfant. Un grand carnet. La scène se peuple de figures et tisse des liens. Le spectacle est un voyage qui révèle l'intimité du geste de la création.

Après Vy, spectacle créé en 2011 qui a reçu le Molière Jeune public, Michèle Nguyen, auteure et interprète, propose une nouvelle création, tout aussi personnelle. Funambule sur le fil de l'écriture, elle transmet, dans cette chronique de la vie ordinaire, la justesse du geste, la fragile intimité du mot, la danse de la lumière.

Site web : http://www.theatredunois.org/accueil.php

Infos réservation :