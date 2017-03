Plus d'infos sur le spectacle Jamais jamais ! à Paris

Spectacle à partir de 6 ans.

DATES SPECTACLE

mer 22 et 29 à 15 :00

sam 25 et 1er à 18 :00

dim 26 mars et 2 avril 2017 à 16 :00

Cinq personnages, adultes, reposent sur de vieux lits métalliques, dans un dortoir aux murs noirs. L'espace est propice au désir d'évasion. Quelques mots, une flopée d'images, et les voilà enfuis au pays de l'imaginaire, envolés aux côtés de Peter Pan, avec Wendy et ses frères. Dans ce pays-là, affranchis de la réalité, ils peuvent s'émerveiller du monde qu'ils réinventent. Il suffit d'un tulle noir, combiné à des projections d'images, dessinées à l'encre de gravure. Ajoutez une once de magie... déjà les frontières entre le rêve et le réel basculent, ouvrant tout un faisceau de perspectives fantastiques. Des états d'enfance oubliés ressurgissent, comme un feu de joie !

Le spectacle conçu par Jérémie Sonntag et Florian Goetz met à l'honneur l'oeuvre de James Matthew Barrie, père du célèbre Peter Pan. Jamais jamais ! offre un montage de plusieurs textes issus de l'oeuvre de Barrie (pièces, romans et poèmes) qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. La mise en scène mêle différents types d'images (vidéo, film d'animation, illusions) pour immerger le spectateur dans un monde totalement onirique. Entre rock et ballades mélancoliques, la musique est également du voyage. Un moment de féérie !

