Plus d'infos sur le spectacle La Theorie Du Crocodile à Paris

Au cours des projets portés dans l'espace public, les Ouvreurs de Possibles ont pu observer et expérimenter ce que veut dire « se frotter au monde ». Forts de cette expérience, les Ouvreurs de Possibles ont souhaité s'engager dans une recherche chorégraphique et musicale pour la scène, en trois volets, sur la notion de frottement.

Après La Tribologie des humains (création 2013) et La Tectonique des plaques (création 2015), La Théorie du crocodile (création 2017) viendra clore ce triptyque. Nous y découvrirons les affres de notre cerveau reptilien, celui qui caché en chacun de nous, nous emprisonne autant qu'il nous protège. Devant la peur, il exige la fuite. Face à la colère, il ordonne la lutte. Pris de tristesse, il appelle le repli sur soi. Autant de frottements qui peuvent s'avérer tyranniques parfois. La Théorie du crocodile se construit alors comme une invitation à apprivoiser son crocodile pour que les équilibristes que nous sommes, traversent le chemin avec un peu plus de légèreté et de joie.

Cette pièce chorégraphique et musicale pour deux danseurs et un musicien offre différents niveaux de lecture s'adressant ainsi à tous les publics à partir de 5 ans. Un spectacle à voir en famille.