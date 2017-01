Plus d'infos sur le spectacle La Femme Oiseau à Paris

La femme oiseau raconte la générosité d'une jeune femme et dépeint, avec humour et tendresse, la curiosité des hommes et leur terrible soif de l'argent. Une partition théâtrale, musicale et visuelle pour neuf personnages, deux marionnettes, des ombres, des pop-pup et des "images" animées.