Plus d'infos sur le spectacle Chinook, Une Histoire Du Vent à Paris

« Il y a bien longtemps, les saisons n'existaient pas.

Le Vent du Nord, fâché avec la montagne, s'était installé sur la terre indienne. Les hommes et les animaux avaient faim et froid. Alors... Lièvre et Renard décidèrent d'agir. Les grandes oreilles de Lièvre avaient entendu dire que très loin au sud, vivait un vent chaud appelé Chinook.

Le ramener réchaufferait leur contrée...»