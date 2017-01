Plus d'infos sur le spectacle L'école Des Petits Monstres à Paris

A partir de 3 ans Un spectacle où chaque enfant devient élève de l'école des petits monstres. Princesses, pirates, vampires... venez déguisés comme bon vous semble pour participer à l'aventure. C'est la panique à l'école des petits monstres ! La pierre des souhaits a été dérobée par le maitre des Pirates ! C'est le début d'une aventure épique pour le sorcier Balthazar et sa classe de petits monstres... Aidés par la fée Bleue, ils mettront tout en oeuvre pour récupérer le précieux objet, et surmonter toutes les difficultés. Par les auteurs de la comédie musicale à succès Le Pirate et la Poupée, découvrez une nouvelle épopée MUSICALE magique et INTERACTIVE pour les enfants de 3 à 8 ans !