Plus d'infos sur le spectacle Fee Ou Sorcière ? à Paris

FEE OU SORCIERE ?Lili a deux grand-mères, une fée et une sorcière ! Elles ne sont jamais d'accord. Viens aider Lili à réconcilier sa mamie-fée et sa mémé-sorcière !de Nathalie JavelleMise en scène : Nathalie JavelleAvec : (en alternance) Elisabeth Abt, Catherine Favre, Claire Butard, Elisa Ollier, Nathalie JavelleLili a deux grand-mères. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que les grand-mères de Lili sont une fée et une sorcière ! Tout irait bien si elles n'étaient pas obligées de cohabiter chez les parents de Lili pendant leur absence. La pauvre Lili se retrouve entre ses deux grand-mères qu'elle adore mais qui passent leur temps à se chamailler !Mamie-fée souhaite que Lili devienne la plus jolie des fées tandis que mémé-sorcière envisage pour Lili un destin d'horrible sorcière. Quant à Lili, elle aime bien les deux !Avec l'aide des enfants, Lili va tout faire pour réconcilier ses grand-mères !