Plus d'infos sur le spectacle Contes Et Comptines D'afrique à Paris

Un spectacle venu du continent de la tradition orale avec des contes qui font voyager, de la musique à laquelle on participe, des rythmes pour danser...

Lamine M'Bengue accompagné par une Kora, instrument traditionnel, raconte et chante les contes de Satligué, Mame Yalla pour faire venir la pluie, Mansani cissé pour s'endormir, Ndayane l'histoire d'un fleuve très dangereux, Fadiouth, l'histoire de l'île sacrée construite sur les coquillages où il n'y a que des animaux...Il fait passer les émotions, captive l'auditoire et le rend complice par l'imaginaire et la gestuelle théâtrale. Le rire est toujours présent. La communion est totale pendant le spectacle.