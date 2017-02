Plus d'infos sur le spectacle Blanche Neige à Paris

La véritable histoire de "Blanche Neige" en marionnettes sur une musique de Mozart. « Deux comédiennes, narratrices du conte, manipulent à vue les marionnettes. La mise en scène suit le fil du récit du conte traditionnel. Une scénographie élégante, réalisée dans les dominantes de couleurs rouge, noire et blanche, et de belles marionnettes composent un ensemble visuellement très réussi. » TT Télérama Mise en scène : Pascale Bastard Avec : Pascale Bastard et Cécile Ghenassia A partir de : 3 ans Durée : 45 mn