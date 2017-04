Plus d'infos sur le spectacle Alice Au Pays Des Merveilles, Le Conte Musical à Paris

Fantaisie, humour et poésie sont au rendez-vous de ce divertissement à regarder avec les oreilles et à écouter avec les yeux. Pour petits et grands.

Plongez dans le terrier du Lapin Blanc, philosophez avec une Chenille bleue, ou faites la course électorale avec un Dodo...avec Alice qui vit une histoire extraordinaire où l'imaginaire et le réel se confondent étrangement... Dans un langage d'une surprenante poésie, voici une pièce musicale correspondant parfaitement à son sujet : un nouveau Pierre et le Loup où l'émotion l'emporte sur la description. Cette oeuvre musicale composée par Florent Nagel a été créée par l'auteur à Comédie Nation en 2013. Elle est depuis interprétée dans de nombreuses salles en France et à l'étranger.