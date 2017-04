Plus d'infos sur le spectacle Zygomar Et Le Gâteau Enchanté à Paris

Zygomar et le gâteau enchanté Auteur, Mise en scène collective, Artistes : Yannick Gruyters Spectacle de marionnettes pour enfants, Zygomar et le gâteau enchanté vous ravira dès le lever de rideau. Un décor magnifique, des marionnettes nombreuses et toutes plus belles les unes que les autres, des chansons, de la magie, un spectacle très rythmé auquel les enfants participent. C'est l'anniversaire de Zygomar, ces amis lui préparent un gâteau mais c'est sans compter sur les manoeuvres du méchant Rat Ralphy qui va empoisonner le gâteau. Heureusement l'arbre « M Bigoudi », Victor le dinosaure et sa brosse à dent magique vont, avec l'aide des enfants, sauve Zygomar de l'enchantement qui l'avait transformé en Bulldog.